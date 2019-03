'Studio Tarara' en nieuwe Eén-reeks geselecteerd voor tv-festival in Cannes

Van 5 tot 10 april vindt in Cannes de tweede editie plaats van Canneseries, een showcasefestival voor nieuwe internationale fictieseries. Nadat vorig jaar het Belgisch-Nederlandse Undercover, dat nu op Eén loopt, werd geselecteerd, is het dit jaar twee keer prijs voor ons land.

Een van die geselecteerden is Studio Tarara, de reeks van productiehuis Shelter over de beginjaren van VTM die momenteel loopt. Voor Shelter is internationale belangstelling niet nieuw: het bedrijf heeft al twee Gouden Rozen en drie International Emmy Awards op de kast staan voor programma's als Wat als? en Hoe zal ik het zeggen? Ook Studio Tarara werd eerder al geselecteerd voor de New York Festivals TV & Film Awards.

'Er waren nog andere prestigieuze Europese festivals geïnteresseerd', zegt scenarist en regisseur Tim Van Aemst in een persbericht. 'Moeilijke keuzes want zo'n festivals willen natuurlijk allemaal exclusiviteit. Het waren uiteindelijk de enthousiaste mails vanuit de organisatie van Canneseries die ons hebben overtuigd om de reeks in Cannes haar internationale première te geven.'

Ook Eén heeft een ijzer in het vuur met De twaalf, een reeks over een volksjury in een Belgisch assisenproces. Twaalf burgers worden opgeroepen als juryleden van een ophefmakende moordzaak. Het scenario werd geschreven door Sanne Nuyens en Bert Van Dael, die eerder al voor Beau Séjour zorgden. De regie is in handen van Wouter Bouvijn. Onder anderen Josse De Pauw, Johan Heldenbergh, Lynn Van Royen en Maaike Cafmeyer hebben, naast vele anderen, een rol in de reeks. De serie zal ten vroegste dit najaar worden uitgezonden, maar Eén loste wel woensdag de eerste trailer van De twaalf.