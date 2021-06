2 star star star star star

Onze tv-recensente Tine Hens keek naar 'Match van de Waarheid' en viel net niet in slaap.

Sommige ideeën ontstaan op café, andere in de kringloopwinkel. Ik vermoed dat het begon met de plastic grasmat. Dat zou ideaal zijn voor een luchtig weetjesprogramma over voetbal, moet iemand geopperd hebben. Want toen ze bij Vier, sorry Play4, naar het programmaschema voor de zomer keken, beseften ze plots dat daar een gat in zat. Ze waren die voetbalzomer vergeten. En als zelfs de voormalige communisten van PVDA hun graantje proberen mee te pikken van de voetbalgekte door allerlei prullen in de Belgische driekleur te verkopen, dan kan een zichzelf respecterende zender toch niet achterblijven. Bovendien lag daar die mat. Voor een prikje te koop. Nu nog een voetbalprogramma, en de zomer met het bijbehorende rijk van de vrijheid is gered.

...

Sommige ideeën ontstaan op café, andere in de kringloopwinkel. Ik vermoed dat het begon met de plastic grasmat. Dat zou ideaal zijn voor een luchtig weetjesprogramma over voetbal, moet iemand geopperd hebben. Want toen ze bij Vier, sorry Play4, naar het programmaschema voor de zomer keken, beseften ze plots dat daar een gat in zat. Ze waren die voetbalzomer vergeten. En als zelfs de voormalige communisten van PVDA hun graantje proberen mee te pikken van de voetbalgekte door allerlei prullen in de Belgische driekleur te verkopen, dan kan een zichzelf respecterende zender toch niet achterblijven. Bovendien lag daar die mat. Voor een prikje te koop. Nu nog een voetbalprogramma, en de zomer met het bijbehorende rijk van de vrijheid is gered. Welk programma, moet iemand op weg naar de kassa geopperd hebben. VRT maakt naar goede gewoonte al de terugblik, de vooruitblik en waarschijnlijk hebben ze nog wel een documentaire over voetbal bij de nazi's op de plank liggen. Het moest iets eenvoudigs zijn, iets wat mensen niet te veel kopzorgen bezorgt. Nog voor de plastic mat was afgerekend en in de kofferbak geschoven, was het plan van de quiz al gerijpt. Een quiz is simpel. Uiteindelijk is iedere quiz een variant op zichzelf. Iets met ploegen, rondes en vragen. Erik Van Looy werd gebeld. Hadden ze niet wat vragen over voetbal op overschot in de grote map met vragen van De slimste mens? Dat hadden ze zeker, bevestigde Van Looy. Trouwens Erik, moet iemand toen gezegd hebben, nu we jou toch aan de lijn hebben, wil jij kapitein zijn van een van de ploegen? Dat wilde Erik graag. Hij houdt van voetbal. Hij houdt van triviale dingen in het leven. Hij houdt van nutteloze weetjes. En er zijn maar een paar zaken waar hij nooit nee tegen zegt. Een quiz is er een van. Was het omdat Erik aan boord kwam dat het budget ineens op was? Of gebeurde het toen Gilles De Coster besloot te presenteren? Voor het decor vormde dat niet zo'n probleem. Dat raapten ze samen in de opslagplaats van vergeten decorstukken. Persoonlijk kan ik dat enkel toejuichen. Hergebruik is een prima manier om de voetafdruk waarmee we over de planeet denderen wat te verlichten. Alleen is het spijtig dat er werkelijk geen cent overbleef om van die quiz, die ondertussen de naam Match van de waarheid droeg, iets te maken dat niet slaapverwekkend is. U vraagt zich misschien af waarom ik hier een heel verhaal bij elkaar verzin over een plastic grasmat, wel, de reden is eenvoudig: Match van de waarheid is zo zoutloos, de moppen die er verteld worden zijn zo getelefoneerd, dat het enige wat mijn verbeelding enigszins kon prikkelen die grasmat was. Natuurlijk kwam ik ook bepaalde dingen te weten. Dat voetballers gedoopt worden bijvoorbeeld, en dat Gert Verheyen bij die doop met zijn neus in de bilspleet van Vital Borkelmans belandde. Sommige dingen wil je vergeten zodra je ze weet. Ik leerde ook dat de kenners aan de zijlijn van het voetbal zich zorgen maken over de gemiddelde leeftijd van de Belgische spelers op het komende EK. Van Looy merkte het herhaaldelijk op. Dat we een oude ploeg hebben. Barones Mia Doornaert zat naast hem en knikte heel hard. Toen ze een vraag moest beantwoorden, mompelde ze. 'Ik heb gegokt op de voetballer die ik niet ken, want ik ken zo veel voetballers.' Zelfoverschatting is zelden een deugd, maar je schopt het er wel ver mee in quizzen. Als je aan het verliezen bent, dan zeg je bijvoorbeeld: 'Er is iets met de knoppen.' Ook dat zei Doornaert. Iets vertelt me dat ze een goede mannelijke voetballer zou zijn. Geen vrouwelijke, want die spelen volgens Red Flame Davinia Vanmechelen 'een pak minder komedie'. Die zat.