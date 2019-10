De regering-Jambon vraagt aan de VRT om mee te stappen in de plannen van DPG Media voor een gezamenlijke streamingdienst, de zogenaamde 'Vlaamse Netflix'.

Eén keer staat het woord Netflix in het Vlaams regeerakkoord, als voorbeeld van een over-the-top mediaspeler, maar de geest van de streaming-gigant zweeft wel degelijk over de beleidstekst van de kersverse regering-Jambon.

'In de Vlaamse mediasector wordt gewerkt aan een betalend niet-lineair aanbod met focus op Vlaamse content. Aangezien de VRT de grootste catalogus heeft inzake Vlaamse kwaliteitsvolle fictieproducties vragen we aan de VRT om vanuit een rendabel businessplan in dit project mee te stappen', luidt het in het regeerakkoord. Het is een duidelijke verwijzing naar de plannen van DPG Media, het moederbedrijf van onder meer VTM en Q2. Dat kondigde vorige week nog aan investeringen te voorzien in de ontwikkeling van een streamingplatform met een betalend digitaal aanbod van binnen- en buitenlandse series en films.

De vorige mediaminister Sven Gatz (Open VLD) was fan, de VRT noemde het voorstel eerder bespreekbaar. Toch is er in de Vlaamse mediasector heel wat weerstand voor zo'n Vlaamse Netflix. Telenet, dat vorig jaar de enige eigenaar werd van SBS (Vier/Vijf/Zes), schoot het idee af bij monde van CEO John Porter. 'Ik zie ons niet op Vlaams niveau een eigen online entertainmentservice uit de grond stampen die zoveel anders of beter is dan het huidige aanbod op de markt', zei hij in De Tijd. Daar wringt het schoentje: de vraag is of DPG en de VRT, zelfs met vereende krachten, het geld en de programma's hebben om op te boksen tegen de Netflixen en later de Disney+'en van deze wereld. Volgens De Morgen is de mogelijkheid tot een Vlaamse Netflix alvast de reden waarom De bende van Jan De Lichte, de al lang geleden aangekondigde historische reeks met onder anderen Matteo Simoni en Stef Aerts in de cast, nog steeds op het schap ligt.

In het nieuwe regeerakkoord houdt de Vlaamse regering het erop dat er 'een maximale inspanning' wordt gedaan om 'alle landelijke mediaspelers te betrekken bij dit project.'