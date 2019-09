Beste kijkers, er wordt gevochten om uw aandacht en uw geld. Door de lineaire zenders en Netflix, maar binnenkort ook door Disney en Apple+. Expert Tom Evens overschouwt het slagveld van de streaming wars: 'Disney zal dé concurrent worden voor Netflix.'

Het heeft even geduurd, maar Apple heeft dinsdagavond eindelijk open kaart gespeeld over haar streamingdienst Apple TV+. Die wordt op 1 november in meer dan honderd landen gelanceerd, waaronder België, en pakt uit met een niet te groot, maar wel prestigieus aanbod. De paradepaardjes zijn The Morning Show, een reeks met Jennifer Aniston en Reese Witherspoon, en See, een postapocalyptisch drama met Jason Moama (Aquaman, Game of Thrones) in de hoofdrol. Die laatste reeks werd gedraaid met een budget van 15 miljoen dollar per aflevering. In totaal pompte Apple volgens Amerikaanse media al zo'n 6 miljard dollar in content. Ter vergelijking: Netflix zou op 15 miljard zitten, Disney op - hou u vast - 24 miljard.

...