Proximus lanceert deze week met Pickx+ een eigen zender voor zijn klanten. Naast internationale programma's en series zoals Ramy, The Handmaid's Tale, The Drew Barrymore Show en Penn & Teller: Fool Us pakt de betaalzender ook uit met eigen producties. Dat meldt Proximus dinsdag.

België krijgt er nog een streamingdienst bij: Pickx+. Onder meer zangeres en actrice Ianthe Tavernier maakt er haar debuut als tv-presentatrice in het actualiteitsprogramma Fresh Viral. Saartje Vandendriessche krijgt haar eigen talkshow en Brussels model en presentator Sverre Denis presenteert bij Pickx+ zijn eigen sport-realityconcept.

Kijkers krijgen voorts elke dag om 20.30 uur een film voorgeschoteld, gevolgd door een serie. Daarnaast is er plaats voor livewedstrijden uit het voetbal, wielrennen en andere populaire sporten waar Belgische atleten topprestaties leveren, aldus Proximus Media House.

Pickx+ is vanaf donderdag 29 april op kanaal 13 te bekijken door de huidige klanten van het All Sports-pack, het All Stars-pack en de M&S-pass. In een eerste fase wordt van start gegaan met een 'light versie' van de zender, waarbij de programma's geleidelijk aan geïntroduceerd worden bij de kijkers. In september wordt het volledige aanbod van Pickx+ gepresenteerd. (Belga)

