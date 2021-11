Paul Baeten, schrijver van onder meer Wanderland, Straus Park, de nieuwe novelle Een smerig dier en de tv-reeks Over water, duikt elke week in de populaire cultuur.

Misschien moeten we maar gewoon eens stoppen met studentendopen. En wacht, want ik weet wat je gaat zeggen: och met je studentendopen, weer dat onderwerp - who the fuck cares? Enkel de dwazen met die rare linten over hun stomme hemdjes zelf. Moet je daar trouwens ook zo stoer voor doen? Om dan te eindigen met een lint rond je nek, alsof je de burgemeester van je eigen trieste noodlot bent. Baas van de club. Welke normale mens wil er nu in een club? Wel: deze types. Onhebbelijke bewakers van troosteloze smaak, bourgeoiscommandanten van regimenten aan verloren zielen. Hockeyclub. Studentenclub. Beleggersclub. Of misschien ben je zelf wel zo'n dwaas en zeg je: het is deel van onze cultuur en het is niet omdat er nu en dan iemand in mensonterende toestanden sterft dat het gedaan moet zijn. Wat, laten we eerlijk blijven, best een raar argument is. Stel dat er nu en dan doden zouden vallen bij badmintonnen op beton, dan zou het wel snel gedaan zijn met badmintonnen op beton, en om zeker te zijn ook maar meteen met badmintonnen op aangestampte grond. Als dat iets is dat bestaat. Ik badminton niet. Niemand badmintont. Wat niet wil zeggen dat badmintonnen op eender welk soort ondergrond nog steeds vijfhonderd keer belangrijker is dan heel dat gedoe met die studentendopen. We zoeken altijd het kwaad in cultuur waar we niet bij kunnen. Toen ik jong was (och lach maar, jullie worden ook nog wel oud, 'zooooomers'), toen was naar metal luisteren een gewis teken van druk ontwikkelende moordneigingen. Een paar jaar later ging Eminem al onze geesten verzieken. O, en GTA spelen: dan kunnen ze je ook evengoed meteen opsluiten, geen proces, maximum security lock-up. En wat doen ze dan in den bak? TikTok leren kennen! En dan is het natuurlijk helemaal verloren. Allemaal zever, natuurlijk. De echte 'culturele gevaren' komen niet uit Hollywood of een PlayStation of een oude punkclub, die komen uit sommige van de dingen die we als normaal zijn gaan beschouwen maar die het eigenlijk niet zijn. En nee, alle mensen op Facebook, dat wil niet zeggen dat ik onze cultuur slecht vind of tegen mijn eigen land ben of wat jullie in die typische emotionaliteit dan ook altijd lijken te denken. Ik ben gewoon niet kritiekloos pro. En elkaar mishandelen om in een clubje te horen, dat spreekt nu eens echt niks positiefs aan in een mens. Ik stel voor dat dit vanaf nu de toelatingsproef wordt voor eender welke studentenclub: jezelf kunnen inschrijven. En wie denkt dat alle stoere dingen uit de cultuur verdwijnen door overdreven softe linkse sujetten: je kan nog altijd diepzeeduiken, kooivechten, de Marathon des Sables lopen in Crocs, eender welke doodsaaie sport uitoefenen maar er het woord 'extreme' voor zetten, wat wil zeggen dat je het vanaf dan in een truitje van Red Bull doet, of meteen gaan voor de grootste en zwaarste uitdaging die onze cultuur vandaag te bieden heeft: elke avond van de week afspreken met je lief, maar... je moet je telefoon uitzetten en mag ook geen reeks opzetten. WIE DURFT, SCHACHTEN?