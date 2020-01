Malin-Sarah Gozin heeft dit decennium met Clan en Tabula rasa twee Vlaamse tv-toppers gepend. De reeksen in haar internationale top 10 moesten aan een dubbel criterium voldoen.

Malin-Sarah Gozin: Ik moest als kijker geraakt en als scenariste begeesterd worden. Met het eerste bedoel ik vooral dat de kern van het verhaal de condition humaine aanraakt en de innerlijke emotionele wereld van de personages laat zien. Als scenariste val ik dan weer voor vakmanschap: een tof concept, een nieuwe manier om iets te vertellen dat eigenlijk al eens verteld is. Of het blootleggen van dat diepmenselijke waar ik als kijker van houd, door middel van minutieus opgebouwde personages.

Wie was de afgelopen tien jaar de beste in het combineren van die twee dingen?

Gozin: Vince Gilligan, de bedenker van Breaking Bad en Better Call Saul. Zijn personages zijn sowieso top, en hij kan met kleine dingen dramaturgisch heel mooi opgebouwde scènes schrijven, scènes die spannend zijn, waar conflict in zit en die tegelijk hard binnenkomen in termen van menselijkheid. Herinner je je het moment waarop Walter White zijn familie vertelt dat hij kanker heeft en er beslist moet worden of hij al dan niet zal starten met een peperdure behandeling? Zijn familie vindt dat ze daar gezamenlijk over moeten beslissen en er ontspint zich een gigantische discussie. Daarbij maken ze gebruik van the talking pillow: degene die een lelijk geborduurd kussen vastheeft, krijgt het woord, en de rest moet zwijgen. Op den duur zie je hoe dat kussen zelf deel gaat uitmaken van de discussie, en dat was zo mooi. Een klein extra laagje om een groot drama te vertellen.

Weet je, ik hou niet bijzonder van series over drugshandel of over advocaten. Maar daar gáán die reeksen ook niet over. Better Call Saul gaat bijvoorbeeld over de relatie tussen twee broers, en de jongste wil gerespecteerd worden door de oudste, die het gemaakt heeft als advocaat. Het is zo mooi om dat gevecht tussen die twee te zien, hoe die relatie in elkaar zit en evolueert, dat de rest me eigenlijk gestolen kan worden.