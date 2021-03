Boerke, de stripfiguur van illustrator Pieter De Poortere die al meer dan tien jaar het ongeluk aan zijn zijde heeft in Knack Focus, krijgt een eigen animatiereeks. Vanaf maandag 29 maart, na het zesde seizoen van Wim Helsens Winteruur, mag de reeks de Canvas-avond afsluiten.

Vanaf eind maart zendt Canvas vier keer per week de ongelukkige avonturen van de charmante antiheld Boerke uit in een gelijknamige animatiereeks. Boerke is het geesteskind van Pieter De Poortere, die de zwijgzame man-met-snor al meer dan tien jaar in het ongeluk stort in Knack Focus. Of hij nu een boer of een piraat is, een ridder of een astronaut, de onhandige Boerke weet zich steeds weer in de problemen te werken. 'Een remedie tegen droefgeestigheid', vat stemacteur Jos Dom de reeks samen. Dom neemt het gemompel van Boerke voor zijn rekening - het personage is niet bijzonder taalvaardig.

De animatiereeks voor (jong)volwassenen is gebaseerd op de tien stripalbums van Boerke, die in 52 afleveringen van twee minuten worden gegoten. Boerke is een productie van De Hofleveranciers in samenwerking met animatiestudio Fabrique Fantastique. De muziek werd gecomponeerd en gespeeld door Flip Kowlier. Het stemmenwerk is van Jos Dom (Boerke), Maaike Cafmeyer (vrouwelijke rollen) en Han Coucke (mannelijke rollen).

Boerke doet het niet alleen in ons land goed. De strip wordt ook in Frankrijk uitgegeven, en als Dickie verovert de onfortuinlijkste landbouwer ter wereld eveneens harten in Hongarije, Finland, Spanje, Nederland en China. Binnenkort zullen daar nog Zuid-Korea, Rusland en de Verenigde Staten bijkomen. (M.M.)

Boerke Vanaf 29/3 van maandag tot donderdag omstreeks 23.00 uur op Canvas, en via VRT NU.

Op 24/3 brengt Knack Focus een Boerke-special uit: de onhandige landbouwer neemt een week lang het magazine over én lanceert een kortingsactie: abonnees kunnen de laatste Boerke Bijbel in huis halen voor 19,99 in plaats van 29,99 euro.

