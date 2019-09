Pieter De Poortere, geestelijke vader van Boerke en Hoerke, is als eerste Belg gevraagd om een strip te maken voor de Disney-reeks van de Franse uitgeverij Glénat. 'Mickey Mouse is geen gemakkelijk figuurtje om te tekenen', moest de Gentenaar vaststellen.

Pieter De Poortere kent u ongetwijfeld van Boerke, en niet alleen omdat de keuteragrariër met de grote snor sinds jaar en dag een graag geziene gast is op de pagina's van Knack Focus. Als Dickie verovert hij namelijk harten in de hel wereld. Ook in Frankrijk, waar hij uitgegeven wordt door het befaamde striphuis Glénat en twee jaar geleden een boeiende uitdaging voor de voeten kreeg geworpen: zijn eigen ding doen met Mickey Mouse.

'Glénat onderhoudt al enkele jaren een reeks waarin grote stripauteurs als Cosey en Lewis Trondheim aan de slag gaan met Disneyfiguren', vertelt De Poortere, die niet kon weigeren toen hij, als eerste niet-Fransman, de vraag kreeg om zijn bijdrage te leveren aan de reeks. Aanvankelijk wilde hij een jaloerse Mickey Mouse opvoeren, die ook bij volwassenen wilde scoren als superheld en zijn neef Mortimer benijdde om zijn succes bij de dames. Dat ging er niet in bij Disney: 'Mickey als een loser en buiten zijn vertrouwde universum, dat was geen optie. Ook mijn idee om iets te doen met de propagandafilmpjes die Disney in de Tweede Wereldoorlog voor het Amerikaanse leger maakte, werd afgeketst. Toen ik ontdekte dat er een superheldenversie van Goofy bestaat, een klungelige weliswaar, ben ik daar de inspiratie gaan zoeken.'

Disney ging over elke penseelstreek van De Poortere. Een rood kruis op een verbandkoffer was een religieuze verwijzing en mocht niet, een blinde mol evenmin. 'Dat zou spotten zijn met gehandicapten', zegt De Poortere. Over zijn tekenstijl had het Huis van de Muis nauwelijks klachten. 'Nochtans is Mickey Mouse geen makkelijk figuurtje om te tekenen, met die oren die altijd naar de lezer staan gericht en die rare neus. Zijn gezichtsuitdrukking was voor mij heel belangrijk: Mickey moest wat grappiger worden en minder seutig dan hij de laatste jaren is geworden, al gaat het nu weer de goede kant op met hem.'

Voor wie zich afvraagt wanneer Boerke nog eens mag oogsten, is het antwoord: binnenkort. Binnenkort trekt hij naar China, vertelt De Poortere, en de animatiereeks die Canvas volgend jaar rond hem zal uitzenden, is volop in de maak. Nog in 2020 brengt de Gentenaar een kinderboek uit over het Lam Gods, dat tegelijk wordt uitgebracht met een grote tentoonstelling rond de gebroeders Van Eyck in het Museum voor Schone Kunsten.