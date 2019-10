4 star star star star star

De eerste aflevering van de docureeks Kinderen van het verzet laat ook onze tv-recensente niet onberoerd.

Die ene dag staat hen allemaal nog glashelder voor de geest. Elk detail herinneren ze zich. Dat viel op in de getuigenissen in de eerste aflevering van Kinderen van het verzet. De datum, de kleren die hun moeder al dan niet aanhad, de geur van versgebakken vlaai, de stem van de verrader - in sommige gevallen de beste vriend van hun vader. Het is meer dan zeventig jaar geleden maar er gaat amper een dag voorbij dat ze er niet aan denken. De dag dat hun vader, moeder, oom uit hun huis werden gesleurd, naar de gevangenis werden gebracht en vervolgens in Breendonk werden ontmenselijkt. Sommigen werden er afgemaakt, anderen niet.

