'Hoe kijk je naar de kalender wanneer je kind had moeten verjaren, maar nu voor altijd zeventien blijft?'

Tine Hens Journaliste voor Knack

'Leven alsof ieder moment het laatste is, is de boodschap die blijft hangen na twee afleveringen Forever Young', schrijft onze tv-criticus Tine Hens over het nieuwe Vier-programma met Frances Lefebure.

Jasper Vaassen was zeventien toen hij werd neergebliksemd in de schaduw van de hoogste berg van Slowakije. In de zomer waarin hij dacht dat zijn leven eindelijk zou beginnen, eindigde het voorgoed. Zeven jaar later put zijn moeder troost uit die ene gedachte. Hij stierf op het moment dat hij het gelukkigst was. Er is een foto van Jasper boven op de berg, naast het ijzeren kruis. Hij straalt.

