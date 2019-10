Het zijn hoogdagen voor fans van De buurtpolitie: niet alleen is seizoen twaalf volop bezig, vanaf volgende week kunt u ook De buurtpolitie: het circus meepikken in de bioscoop. Een reconstructie van Vlaanderens vreemdste televisiehype aan de hand van vier van de pot gerukte scenario's.

Dat met de Arabier en de kameel

Een moeder komt haar dochter Tanja als vermist opgeven omdat ze al twee dagen onbereikbaar is. Inspecteurs Floor en Femke besluiten een bezoekje te brengen aan Tanja's vriend. Die is niet thuis, maar er staat wel een kameel in de voortuin. Dat is een beetje vreemd. Volgens de buurvrouw werd het beest geleverd door Tanja en een knappe Arabier. De kameel heet Iwan. Intussen arriveert de vriend, die ook niet weet waarom er een kameel in zijn tuin staat. Hij vermoedt dat Tanja een affaire heeft met een collega genaamd Karim. De knappe Arabier, knikken Floor en Femke. Uiteindelijk blijkt Tanja helemaal niet vermist te zijn, maar is ze net ingetrokken bij Karim en heeft vergeten haar moeder in...