'Het is moeilijk te vatten hoe kennis over Christus' voorhuid ons superieur maakt'

Kristof Dalle Journalist

Niets gaat verloren bij de BBC-show QI. In de podcast No Such Thing as a Fish gaan vier QI-redactieleden al jaren aan de slag met de obscure weetjes die niet in het programma passen. Volgende week doen ze dat ook live in Antwerpen. 'Weetjes onderscheiden ons van de dieren.'

