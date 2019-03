Gabriel Garcia Márquez hield het altijd tegen, maar nu verfilmt Netflix toch 'Honderd jaar eenzaamheid'

Netflix heeft de rechten gekocht om Honderd jaar eenzaamheid, het boek van de Colombiaanse Nobelprijswinnaar Gabriel García Márquez uit 1967, in een serie te gieten. Dat maakte de streamingdienst woensdag bekend. Het is meteen ook de eerste keer dat de literaire klassieker naar een scherm - groot of klein - wordt vertaald.

Door de jaren heen kreeg Márquez nochtans genoeg aanbiedingen, vertelt zijn zoon Rodrigo García in The New York Times, maar de schrijver heeft nooit geloofd dat het boek, dat een eeuw omspant in de levens van de leden van de familie Buendía, in één of zelfs twee films zou passen. Bovendien wilde Márquez zijn werk enkel laten bewerken in het Spaans, wat heel wat film- en tv-makers in het verleden afschrikte.

Maar laat het nu net Netflix zijn dat enkele weken geleden drie Oscars won met het Spaanstalige Roma van Alfonso Cuarón. Ook in niet-Engelstalige series neemt Netflix het voortouw, denk maar aan La Casa de Papel en Narcos, beide in het Spaans, en het Duitse Babylon Berlin.

Die conclusie heeft ook Rodrigo García, die de tv-versie van zijn vaders boek samen met zijn broer zal produceren, getrokken. 'Het niveau en het succes van tv-series is de laatste drie of vier jaar enorm gegroeid. Netflix was bij de eersten om te bewijzen dat mensen meer dan ooit bereid zijn om naar niet-Engelstalige series met ondertiteling te kijken. Alles wat ooit een probleem leek, is dat nu niet meer.'

In stukjes van twee minuten

De vraag is of daarmee alle valkuilen voor het 'onverfilmbare' boek gedempt zijn. De auteur zelf had in elk geval nog meer redenen om niet te bezwijken voor de lokroep van het grote of kleine scherm. 'De filmkijker ziet een gezicht dat hij zich niet heeft ingebeeld', vertelde hij ooit in The Paris Review. 'Zolang ik het kan voorkomen, zal ik het doen. Ik zie het liever als een intieme relatie tussen de lezer en het boek.'

Filmproducent Harvey Weinstein vertelde dan weer ooit in een interview met The Independent dat hij door Márquez al lachend werd aangesproken om Honderd jaar eenzaamheid te bewerken, maar enkel als de film werd uitgebracht in honderd stukken van twee minuten, a rato één deeltje per jaar.

En dan is er nog de impact die het boek heeft gehad op Colombia en op Latijns-Amerika in het algemeen. Daar zal met een meer dan kritische blik naar de nieuwe serie worden gekeken. Netflix is alvast van plan om de serie in Colombia zelf op te nemen én te werken met Latijns-Amerikaans talent. 'Dit verhaal heeft ons gevormd als continent, doorheen dictaturen en kolonialisme. Maar het is een universele roman', oppert Francisco Ramos, verantwoordelijk voor de Spaanstalige content op Netflix, in The New York Times.

Of ook de serie universeel zal aanspreken, weten we in 2020.