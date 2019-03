Wat Netflix moet weten om 'Honderd jaar eenzaamheid' te verfilmen

Tegen volgend jaar wil Netflix een serie klaar hebben op basis van Honderd jaar eenzaamheid, de literaire klassieker van Gabriel García Márquez. Zelf is de Colombiaanse Nobelprijswinnaar nooit happig geweest op een verfilming van zijn meesterwerk, maar zijn zonen hebben nu toch ja gezegd. 'Netflix was bij de eersten om te bewijzen dat mensen meer dan ooit bereid zijn om naar niet-Engelstalige series met ondertiteling te kijken', klinkt het van hun kant, iets wat de makers van Babylon Berlin of La Casa de Papel wellicht zullen bevestigen.

