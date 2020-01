Vier andere bronnen van vertier voor wie niet genoeg kan krijgen van de nieuwe fantasy-hype The Witcher.

De comics

Net voor de première van de Netflix-reeks verscheen de bundeling The Witcher Omnibus van Marvel Comics-auteur Paul Tobin en verschillende tekenaars, goed voor vierhonderd pagina's aan zombies, geesten, elfjes en trollen. In Polen kwam The Witcher in het verleden ook al uit in stripvorm, zowel in de jaren negentig als in 2011.

De Poolse film

In 2001 had The Witcher eigenlijk al een tv-reeks moeten worden met de titel Wiedzmin en met Marek Brodzki aan het stuur, een Poolse regisseur die volgens IMDb ook rondliep op de set van Schindler's List. Alleen besloot men er op het laatste nippertje een film van te maken, waardoor de dertien afleveringen in twee uur complete chaos werden gepropt. Kijken op eigen risico, dus.

De Poolse tv-reeks

Marek Brodzki gaf zich niet zomaar gewonnen en besloot Wiedzmin in 2002 alsnog uit te brengen als tv-serie. Die was inderdaad een pak coherenter. Alleen had de film intussen zo'n rampzalige reputatie opgebouwd dat niemand er nog aan herinnerd wilde worden. De reeks werd dan ook stopgezet na één seizoen.

De games

Sapkowski hoort het niet graag, maar in feite is de gamereeks gebaseerd op zijn verhalen populairder dan zijn boeken. In 2011 schonk de Poolse premier Donald Tusk zelfs The Witcher 2 als officieel staatsgeschenk aan de Amerikaanse president Obama. Al mag de auteur eigenlijk niet klagen: het eerste spel uit 2007 zorgde er mee voor dat zijn boeken een Engelse vertaling kregen. Dankzij de Netflix-reeks is ook de populariteit van de games immens gestegen.

