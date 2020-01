Met The Witcher scoort Netflix de meest gehypete serie van het moment, maar ook de auteur van de boekenreeks geniet mee van dat succes.

De feiten

The Witcher speelt zich af op een fictief continent dat bekendstaat als The Continent. Het titelpersonage is een gemuteerde monsterjager met asblonde lokken, gespeeld door ex-Superman Henry Cavill, wiens lot kruist met dat van de tovenares Yennefer en de vluchtende prinses Cirilla. Het achtdelige fantasydrama werd aanvankelijk gezien als een gewiekste manier om de leegte die Game of Thrones - nog zo'n serie vol langharige ridders, bombastische gevechten en bizarre monsters - naliet op te vullen, maar lang niet alle critici zijn overtuigd. Zo zijn de vechtscènes ietwat amateuristisch in beeld gebracht, wordt er meer dan eens op iets te theatrale wijze geacteerd en is het verhaal door de verschillende tijdlijnen haast onmogelijk te volgen. De kijker vindt het daarentegen allemaal prima. Hoewel The Witcher pas op 20 december 2019 in première ging, beweert Netflix dat het zijn tweede meest bekeken reeks uit 2019 was. Kijkers die in afwachting van het tweede seizoen meer helderheid wensen of de tijd willen doden, kunnen hun heil zoeken in de Poolse boekenreeks van Andrzej Sapkowski die The Witcher inspireerde. Dat doen ze dan ook massaal. Naar verluidt zijn de boeken in heel wat winkels uitverkocht, en vorige week schopte The Last Wish, een van de kortverhalenbundels waarop het eerste seizoen is gebaseerd, het plots tot nummer vier in de New York Times Bestseller-lijst, zevenentwintig jaar na zijn release. Sapkowski prijkt zelfs helemaal bovenaan in het lijstje van populairste auteurs op Amazon en stoot zo J.K. Rowling van de troon. De Pool gaf logischerwijs te kennen erg blij te zijn met de tv-reeks, waarvoor hij een tijdje als creatief adviseur diende en naar verluidt een flinke vergoeding ontving. Momenteel wachten nog zes boeken op een verfilming. Netflix is dus nog wel een tijdje zoet.