De Britse historische reeks 'The Crown' is in Los Angeles bekroond als beste dramaserie van het afgelopen jaar. Pas na vier seizoenen schiet de Netflix-reeks zo de hoofdvogel af op de prestigieuze televisieprijzen. De streamingdienst kaapt in totaal maar liefst 44 Emmy's weg.

Netflix haalde met 'The Crown' en 'The Queen's Gambit' voor het eerst Emmy's binnen in de belangrijke categorieën Beste dramaserie en Beste miniserie: de series leverden elk maar liefst elf Emmy's op.

The Crown

'The Crown' gaat over het leven van de Britse koningin Elizabeth II. Ze wordt vertolkt door Olivia Colman, die zondag bekroond werd als beste actrice in een dramareeks. Josh O'Connor, die prins Charles speelt, was dan weer de beste acteur.

Voorts kaapte 'The Crown' ook de prijzen voor beste vrouwelijke bijrol, beste regisseur en beste scenario weg.

Ted Lasso

Bij de komedies was 'Ted Lasso' van Apple TV+ de grote winnaar: die televisieserie kon zeven awards in de wacht slepen. De reeks draait rond een American Footballcoach die een Engelse voetbalclub gaat leiden. Hoofdrolspeler Jason Sudeikis mag zich het komende jaar de beste comedyacteur noemen, terwijl ook de Emmy's voor zowel de beste mannelijke als vrouwelijke bijrol naar de reeks gingen.

'Ted Lasso' werd in totaal twintig keer genomineerd, een record voor het eerste seizoen van een komedie.

Lees verder onder de foto

Jason Sudeikis © Belga Image

'The Queen's Gambit'

De prijs voor de beste miniserie was weggelegd voor 'The Queen's Gambit'. De Netflix-productie vertelt het verhaal van een schaakwonder en kaapte 11 Emmy's weg.

Het team van 'Saturday Night Live' van NBC nam acht Emmy's mee naar huis. 'The Mandalorian' van Disney+ werd eveneens met zeven Emmy's bekroond.

Dit zijn de winnaars in de voornaamste categorieën:

Beste dramaserie: 'The Crown' (Netflix)

Beste komedie: 'Ted Lasso' (Apple TV+)

Beste miniserie: 'The Queen's Gambit' (Netflix)

Beste acteur in een dramaserie: Josh O'Connor, 'The Crown' (Netflix)

Beste actrice in een dramaserie: Olivia Colman, 'The Crown' (Netflix)

Beste acteur in een komedieserie: Jason Sudeikis, 'Ted Lasso' (Apple TV+)

Beste actrice in een komedieserie: Jean Smart, 'Hacks' (HBO)

Beste acteur in een miniserie of televisiefilm: Ewan McGregor, 'Halston' (Netflix)

Beste actrice in een miniserie of televisiefilm: Kate Winslet, 'Mare of Easttown' (HBO)

Beste mannelijke bijrol in een dramaserie: Tobias Menzies, 'The Crown' (Netflix)

Beste vrouwelijke bijrol in een dramaserie: Gillian Anderson, 'The Crown' (Netflix)

Beste mannelijke bijrol in een komedieserie: Brett Goldstein, 'Ted Lasso' (Apple TV+)

Beste vrouwelijke bijrol in een komedieserie: Hannah Waddingham, 'Ted Lasso' (Apple TV+)

'The Crown' werd eveneens bekroond met de scenario- en regieprijs van de dramaseries.

'Hacks' sleepte de scenario- en regieprijs van de komedies in de wacht. Bij de miniseries ging de scenarioprijs naar 'I May Destroy You' van HBO en de regieprijs naar 'The Queen's Gambit'.

'RuPaul's Drag Race' is het beste wedstrijdprogramma.

Netflix haalde met 'The Crown' en 'The Queen's Gambit' voor het eerst Emmy's binnen in de belangrijke categorieën Beste dramaserie en Beste miniserie: de series leverden elk maar liefst elf Emmy's op. 'The Crown' gaat over het leven van de Britse koningin Elizabeth II. Ze wordt vertolkt door Olivia Colman, die zondag bekroond werd als beste actrice in een dramareeks. Josh O'Connor, die prins Charles speelt, was dan weer de beste acteur. Voorts kaapte 'The Crown' ook de prijzen voor beste vrouwelijke bijrol, beste regisseur en beste scenario weg.Bij de komedies was 'Ted Lasso' van Apple TV+ de grote winnaar: die televisieserie kon zeven awards in de wacht slepen. De reeks draait rond een American Footballcoach die een Engelse voetbalclub gaat leiden. Hoofdrolspeler Jason Sudeikis mag zich het komende jaar de beste comedyacteur noemen, terwijl ook de Emmy's voor zowel de beste mannelijke als vrouwelijke bijrol naar de reeks gingen. 'Ted Lasso' werd in totaal twintig keer genomineerd, een record voor het eerste seizoen van een komedie. Lees verder onder de fotoDe prijs voor de beste miniserie was weggelegd voor 'The Queen's Gambit'. De Netflix-productie vertelt het verhaal van een schaakwonder en kaapte 11 Emmy's weg.Het team van 'Saturday Night Live' van NBC nam acht Emmy's mee naar huis. 'The Mandalorian' van Disney+ werd eveneens met zeven Emmy's bekroond. Beste dramaserie: 'The Crown' (Netflix) Beste komedie: 'Ted Lasso' (Apple TV+) Beste miniserie: 'The Queen's Gambit' (Netflix) Beste acteur in een dramaserie: Josh O'Connor, 'The Crown' (Netflix) Beste actrice in een dramaserie: Olivia Colman, 'The Crown' (Netflix) Beste acteur in een komedieserie: Jason Sudeikis, 'Ted Lasso' (Apple TV+) Beste actrice in een komedieserie: Jean Smart, 'Hacks' (HBO) Beste acteur in een miniserie of televisiefilm: Ewan McGregor, 'Halston' (Netflix) Beste actrice in een miniserie of televisiefilm: Kate Winslet, 'Mare of Easttown' (HBO) Beste mannelijke bijrol in een dramaserie: Tobias Menzies, 'The Crown' (Netflix) Beste vrouwelijke bijrol in een dramaserie: Gillian Anderson, 'The Crown' (Netflix) Beste mannelijke bijrol in een komedieserie: Brett Goldstein, 'Ted Lasso' (Apple TV+) Beste vrouwelijke bijrol in een komedieserie: Hannah Waddingham, 'Ted Lasso' (Apple TV+) 'The Crown' werd eveneens bekroond met de scenario- en regieprijs van de dramaseries. 'Hacks' sleepte de scenario- en regieprijs van de komedies in de wacht. Bij de miniseries ging de scenarioprijs naar 'I May Destroy You' van HBO en de regieprijs naar 'The Queen's Gambit'. 'RuPaul's Drag Race' is het beste wedstrijdprogramma.