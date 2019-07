De succesreeks Game of Thrones heeft dinsdag een record gebroken met 32 nominaties voor de Emmy Awards, de Oscars van de Amerikaanse televisie die in september in Los Angeles uitgereikt worden.

De fantasyserie van de zender HBO, die dit jaar na het achtste seizoen afliep, wordt gevolgd door The Marvelous Mrs. Maisel, een serie van Amazon die twintig keer genomineerd werd voor de 71ste editie van de Emmy's. Game of Thrones, de meest bekroonde reeks van de Amerikaanse tv, heeft nu 161 nominaties op haar palmares en won in totaal al 47 Emmy's, meer dan eender welke andere serie. De 73ste en laatste aflevering, die in mei in de Verenigde Staten uitgezonden werd, brak het kijkcijferrecord van de serie en van de geschiedenis van HBO, dat de reeks sinds 2011 uitzendt, met 19,3 miljoen kijkers voor het slot van de saga.

Een ander programma van HBO, Chernobyl, komt op de derde plaats van de rangschikking van de meest genomineerde series, met negentien nominaties. Van hetzelfde bedrijf doet ook Barry het goed in de comedycategorieën. Dat levert HBO ook de koppositie op in de strijd tussen de netwerken met 137 nominaties, gevolgd door Netflix met 117 nominaties.

Vorig jaar had The Marvelous Mrs. Maisel voor de verrassing gezorgd door vijf Emmy's in de wacht te slepen, waaronder de Emmy voor beste komedie. Deze serie gaat over een vrouw aan de haard van een Joods gezin die een nieuw leven als stand-upcomedian begint en voor schandaal zorgt in de jaren 50, nadat haar man haar bedrogen en verlaten heeft.

De Amerikaanse versie van The Voice is opnieuw genomineerd voor een Emmy. De talentenjacht van de Nederlandse producent John de Mol werd voor het eerst genomineerd in 2012 en won de eerste Emmy het jaar erop.