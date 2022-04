Ella Leyers volgt vanaf dit najaar Jan Jaap van der Wal op als de host van het satirische actuaprogramma "De Ideale Wereld" (Canvas). Dat hebben Leyers en van der Wal dinsdagavond in het programma aangekondigd.

Otto-Jan Ham presenteerde het satirische programma van 2013 tot 2018 en Jan Jaap van der Wal van 2018 tot begin mei van dit jaar. Hij neemt op donderdag 5 mei afscheid van "De Ideale Wereld". Voor Lotte Vermeir, netmanager van Eén en Canvas, is Leyers de perfecte opvolgster van Jan Jaap van der Wal. "We zijn heel blij dat we samen met Ella dit nieuwe hoofdstuk van 'De Ideale Wereld' kunnen schrijven. Het programma is en blijft een zeer belangrijk puzzelstuk voor Canvas: een programma dat met humor én een flinke dosis relativering zijn scherpe tanden in de actualiteit zet. Ella is zonder meer de geknipte host voor deze job. 'De Ideale Wereld', waar ze ondertussen al twee jaar aan meewerkt, heeft voor haar geen enkel geheim."

Voor Ella Leyers is het een kans die ze niet wil missen. "Ik amuseer mij al twee jaar als actrice bij 'De Ideale Wereld', dus toen ze mij vroegen om ook te presenteren, wist ik waar ik terecht zou komen. Dan heb ik mezelf de vraag gesteld: "Als ik het niet doe, zal ik dan jaloers zijn op mijn vervanger". Het antwoord was ja, en dus ben ik gesprongen."

