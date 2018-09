Dril is de koning van de rare tweets. Nu heeft hij een boek uit

De feiten

'Dril' is een twitteraar die schuilgaat achter een wazige foto van Jack Nicholson. In 2008 viel hij Twitter binnen met de vrij eenvoudige tweet 'no' - nog steeds een van zijn populairste wapenfeiten. Tien jaar en meer dan achtduizend tweets later wordt hij door Vice 'de onbetwiste koning van Twitter' gedoopt. Om die verjaardag te vieren brengt Dril een boek uit. Dril Official 'Mr. Ten Years' Anniversary Collection bundelt in dik vierhonderd pagina's zijn beste tweets, officieel artwork en - we citeren - 'de waarheid zonder filter'.

...