Dit mag u al weten over 'Geub', de nieuwe reeks van Philippe Geubels

Straks lost Telenet Play het eerste seizoen van Geub, de fictiereeks die al een eeuwigheid op de bucketlist van komiek Philippe Geubels stond. We kunnen nu al het een en ander verklappen.

De plot

Philippe Geubels speelt in Geub wat in het jargon 'een uitvergrote versie van zichzelf' wordt genoemd. De Philippe in Geub heeft het niet onder de markt: zijn vrouw heeft hem verlaten voor een oudere man, en terwijl hij zijn leven opnieuw op de rails probeert te krijgen, loopt een bont allegaartje - vriend, klankman, moeder en manager - hem voor de voeten. Wat ook niet helpt, is dat zijn ex en haar minnaar naast zijn deur wonen en constant in compromitterende poses aan het raam verschijnen. De acteur die een versie van zichzelf speelt is een beproefde en doeltreffende techniek, die in het verleden beoefend werd door onder anderen Louis C.K. (Louie), Urbanus (Urbain) en Lieven Van Gils (Van Gils & gasten).

