Deze tien televisiereeksen sprongen dit jaar het meest in het oog.

1. Grond, Play4

Gezellig drukke grootstadsreeks van de lui achter Bevergem, deels geregisseerd door Adil & Bilall, die de Vlaamse fictie eigentijds, internationaal en vanzelfsprekend multicultureel maakte. Dat het tijd werd.

2. Wat houdt ons tegen, Canvas

Het passieproject van voormalige weervrouw Jill Peeters is tegelijk een indrukwekkende reconstructie van het klimaatvraagstuk en een dringende oproep tot actie. Waarom was dit niet op Eén te zien?

3. Hi My Name Is Jonny Polonsky, Canvas

Otto-Jan Ham haalde zijn jeugdidool Jonny Polonsky naar België voor een tour en een documentaire. Hoe meer alles fout liep, hoe beter zijn film werd.

4. F*** You Very Very Much, Streamz

Deze reeks over drie vrouwelijke dertigers die hun leven slagzij zien maken, was grappig, ongefilterd én verrassend on-Vlaams. De Vlaamse Fleabag? U zegt het.

5. Kinderen van de migratie, Canvas

Indringende reeks over België als beloofde land, volgens het beproefde Kinderen van-recept. Met gedegen research en getuigenissen uit de eerste, tweede en derde generatie.

6. Het Scheldepeloton, Canvas

Droef jongensverhaal over vijf vrienden die hun wielrennersdroom ruw in stukken zagen vallen. Deels verteld door henzelf, deels door de nabestaanden van de twee vrienden die het leven lieten.

7. Déjà vu, Streamz

Natali Broods leidt deze stijlvolle paso doble van drama en sciencefiction over een radiopresentatrice die de kans krijgt om de zelfmoord van haar dochter ongedaan te maken.

8. FC United Canvas

Voetbal, de grote gelijkmaker? Niet volgens dit krachtige en helaas nog broodnodige drieluik waarin gekleurde prof- en amateurspelers over racisme op en rond de Belgische velden vertellen.

9. De Kemping, Eén

Het dubieuze mediafenomeen Tijs Vanneste bleek in De Kemping zowaar een geknipte ploegbaas voor negen werkzoekende jongeren. Al was het maar omdat hij hen niet als probleemgevallen benaderde.

10. Charlatan, Canvas

Arno kreeg in 2019 te horen dat hij kanker had. In dit driedelige portret toont regisseur Dominique Deruddere ons de door showmanschap en sappige oneliners al te vaak aan het oog onttrokken mens áchter de charlatan.

