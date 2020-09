Disney+ onthult zijn volledige catalogus. De streamingzender komt op 15 september naar ons land.

Op dinsdag 15 september doet Disney+ zijn intrede in de Belgische huiskamer met meer dan 700 films, meer dan 350 series en 59 exclusieve Disney+ Originals. De streamingdienst verzamelt films, series en documentaires van entertainmentmerken Disney, Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographic.

Onder meer Avengers: Endgame, dertig seizoenen van The Simpsons, Oscarwinnende documentaire Free Solo, Marvel-films Black Panter en Guardians of the Galaxy en de Star Wars-saga zijn vanaf half september via de dienst te bekijken.

Het platform pakt uit met een rits Disney+ Originals, zoals de langverwachte Star Wars-reeks The Mandalorian, High School Musical: The Musical: The Series, The World According To Jeff Goldblum en Lady and the Tramp.

Verder bundelt Disney+ de gigantische back catalogue van Disney met oude en recente klassiekers zoals Hannah Montana, De Kleine Zeemeermin, Phineas en Ferb en Frozen. Vanaf 4 december komt daar de erg geanticipeerde film Mulan bij.

De streamingdienst biedt ook onderdak aan een selectie populaire Hollywoodfilms. Onder meer Home Alone, Ice Age, Sister Act en James Cameron's Oscarwinnende Avatar krijgen een thuis op het platform.

De Belgische lancering van Disney+ gaat gepaard met een actie op een jaarabonnement: dat kost nog tot 14 september €4,99 per maand. Daarna betaalt u maandelijks €6,99. Op 15 september rolt het paradepaardje van Disney ook uit in Portugal, Noorwegen, Denemarken, Zweden, Finland, IJsland en Luxemburg.

Ontdek de volledige programmatie op de website.

