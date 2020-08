Lichtjaren op gewacht, maar eindelijk is het zo ver: streamingzender Disney+ komt volgende maand naar België. En waaraan mag u zich naast Undercover 2 dit najaar nog aan verwachten?

Dinsdag 15 september, de dag waarop Disney de Belgische huiskamer inpalmt, is om verschillende redenen de meest geanticipeerde datum van het najaar. De belangrijkste daarvan is onmiskenbaar de gigantische back catalogue van Disney. De entertainmentmogol riep de afgelopen jaren al zijn superhelden en sprookjesfiguren naar het moederschip terug, waardoor het de tegenstand nog voor de start een fikse klap toediende.

...

Dinsdag 15 september, de dag waarop Disney de Belgische huiskamer inpalmt, is om verschillende redenen de meest geanticipeerde datum van het najaar. De belangrijkste daarvan is onmiskenbaar de gigantische back catalogue van Disney. De entertainmentmogol riep de afgelopen jaren al zijn superhelden en sprookjesfiguren naar het moederschip terug, waardoor het de tegenstand nog voor de start een fikse klap toediende. Ten tweede is er de Star Wars-reeks The Mandalorian, waarvan de wanhopige Belgische fans tot nog toe enkel Baby Yoda te zien kregen. In oktober gaat bovendien het tweede seizoen in première, zodat u precies tijd genoeg hebt om mee te zijn. Nog een reden: een groene kikker die eind juli met zijn vrienden een langverbeide comeback heeft gemaakt in Muppets Now. En wat weleens de grootste socio-economische impact zou kunnen hebben: begin deze maand kondigde Disney aan dat de al ettelijke keren uitgestelde bioscooprelease van Mulan alvast in de VS niet doorgaat en de film er meteen (tegen een afzonderlijke betaling) naar zijn streamingplatform verkast. (Voor België is er vooralsnog geen duidelijkheid) De live-actionremake van de animatiefilm uit 1998 was een van de meest prestigieuze Disney-projecten van 2020. Is dit een eenmalige zet van de entertainmentgigant, die door covid aanzienlijke verliezen heeft geleden, of moeten bioscopen voor hun voortbestaan vrezen? Als Netflix zich op de filmmarkt gooit, doet het pijn. Als Disney uit de zalen wegtrekt, zou het weleens over en uit kunnen zijn. Netflix zet dit najaar meer dan ooit in op films, met als blikvangers I'm Thinking of Ending Things (Charlie Kaufman, 4/9), The Devil All the Time (Antonio Campos, 16/9), The Trial of the Chicago Seven (Aaron Sorkin, 16/10), Mank (David Fincher, oktober), Hillbilly Elegy (Ron Howard, november) en Ma Rainey's Black Bottom (George C. Wolfe, datum nog niet bekend). Een serie waar we benieuwd naar zijn is Ratched, over de verpleegster die Jack Nicholson het leven zuur maakte in One Flew over the Cuckoo's Nest. Verschijnt in september en moet dus tussen u en The Mandalorian in gaan staan. Wie de zure zuster een beetje kent, weet dat dat geen probleem kan zijn. En wat doet Apple TV+? Niet overdreven veel, zoals gewoonlijk. Het tweede seizoen van paradepaardje The Morning Show, achteraf gezien een van de betere reeksen van 2019, had in november moeten verschijnen. Toen de productie dit voorjaar moest worden stilgelegd, werd besloten om maar meteen de hele coronapandemie in het script te verwerken, zodat de reeks vermoedelijk ergens rond de derde lockdown in première zal gaan. Misschien loont het de moeite om intussen eens een testrit te maken met Amazon Prime, en volgende maand seizoen twee van de atypische superheldenreeks The Boys te bekijken. Of u verlengt gewoon dat abonnement op Play: zolang HBO zijn eigen platform HBO Max niet naar België brengt, kunt u er terecht voor zowat alles wat de meest betrouwbare leverancier van tv-fictie op de markt brengt. Wij gaan na Lovecraft Country eerst voor de mysterieuze thrillerreeks The Third Day met Jude Law en hopen met u dat ook We Are Who We Are van Luca Guadagnino (Call Me by Your Name), een coproductie met Sky Atlantic, er binnenkort te zien zal zijn. Op Eén wordt het tweede seizoen van Undercover opgevolgd door Black-out, een misdaadserie met Sara De Roo en Geert Van Rampelberg waarin een kerncentrale wordt gesaboteerd en we met z'n allen in het donker - en zonder tv! - zitten. Verder blijven we qua binnenlandse fictie wat op onze honger zitten, aangezien reeksen als F*** You Very, Very Much (Vier) en Lockdown (Eén) nog niet voor meteen zijn. Canvas countert dat door opnieuw krenten uit de buitenlandse streamingpap aan te bieden, zodat ook mensen zonder abonnement kunnen afstemmen op het tweede seizoen van Big Little Lies of de uitstekende misdaadreeks Zero Zero Zero, naar het boek van Roberto 'Gomorra' Saviano. 'De Rode Duivels zitten op VTM 1, de Champions League op VTM 2 en de Croky Cup op VTM 4', vertelde een hoge pief van DPG Media onlangs. Terwijl ze bij VTM apetrots hun nieuwe zenders tellen - Q2, Vitaya en Caz veranderen eigenlijk vanaf 31 augustus gewoon van naam - beloven ze onze dag te kleuren met een eigen versie van het internationale succes The Masked Singer, met een nieuw Shelter-programma van Jens Dendoncker over de liefde en een realityreeks waarin enkele BV's, onder wie Julie Van den Steen, zich omturnen tot verpleegkundigen. Vier zoekt het voornamelijk in de juridische sfeer met de nieuwe docureeks Justice 4 All (nu al op Play) en nieuwe seizoenen van De rechtbank en Ooit vrij. Canvas zet in op beproefde recepten als Alleen Elvis blijft bestaan en Winteruur, en kijkt ook in zijn nieuwe programma's voornamelijk terug: op de coronacrisis ( Een zomer als geen andere, Kutjaar), op zestig jaar Sportweekend en op de weg die koning Filip, dit jaar eveneens zestig, heeft afgelegd vooraleer hij de troonzaal vond. Als bovenop dat alles ook De Planckaerts nog eens naar het scherm terugkeren ( Château Planckaert, vanaf 6/9 op Eén) mag het duidelijk zijn dat wij voor Streamz (de 'Vlaamse Netflix' van DPG Media en Telenet, die er dit najaar nog moet komen) in 2020 geen tijd meer zullen vinden. En u?