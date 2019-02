'De veiligheid van het land' is minder opwindend dan het bedoeld is

Het is natuurlijk allemaal de schuld van series als Homeland dat ik de gemiddelde hoeveelheid adrenaline die op geheime diensten en nationale crisiscentra circuleert ruimschoots overschat. In mijn verbeelding staat de dag van een werknemer van het Crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken stijf van de spanning. Hij weet wat wij niet altijd weten. Hij ziet wat wij niet altijd zien. Misschien is dat ook zo, maar het verschil tussen fictie en realiteit is dat de realiteit geen camera's toelaat in de machtscentra waar de werkelijke beslissingen genomen worden.

...