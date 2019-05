4 star star star star star

De schijnbare comeback van Tomas De Soete is er een met een welgemikte knal, schrijft tv-criticus Tine Hens: 'Fiskepark is straf en vernieuwend.'

Een vadsige man in vuilgrijze boxershort raast op een brommer door de nacht. Blote voeten, warrige haren, baard van honderd dagen. We zien hem door de voorruit van de achtervolgende politiewagen. Hij glijdt uit, valt en agenten kwakken hem op de motorkap om hem in de boeien te slaan. Het is Tomas De Soete, de wonderboy van ooit die iedereen vergeten was. 'Tomas wie?' vraagt de agente die die dag als eerste op de plaats van het misdrijf was. Ze is te jong om te weten wat of wie Tomas geweest was.

...