Game of Thrones wil het einde van het achtste en laatste seizoen heel erg graag geheimhouden. Blijkbaar hebben ze daar dronekillers voor nodig.

1. De scenario's vernietigen zichzelf.

Het is een tikje vanzelfsprekend voor een reeks waarvan je alle plotlijnen en dialogen van de eerste vijf seizoenen op voorhand integraal in elke boekhandel kon kopen - waarom deed iedereen destijds eigenlijk alsof The Red Wedding niet al woord voor woord in de boeken van George R.R. Martin stond? - maar Game of Thrones heeft een probleem met het geheimhouden van zijn scenario's. Een probleem dat in snel tempo problematischer geworden is. Maanden voor seizoen zeven van start ging, lekten er gedetailleerde samenvattingen van alle zeven afleveringen op Reddit. Aanvankelijk waren de scripts niet te onderscheiden van fanfictie, maar zodra het seizoen begon werd al snel duidelijk dat de scenario's klopten en allicht van een bron binnen HBO zelf kwamen. De dood van de draak Viserion? Weken daarvoor al bevestigd op het internet.

