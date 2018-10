De kracht van eigen kweek: waarom we verknocht zijn aan fictie uit eigen streek

'Er heeft meer dan 600.000 man gekeken naar Bevergem. Ik was ook onder de indruk, ik wist niet dat er 600.000 West-Vlamingen met een tv-toestel waren', grapte comedian Xander De Rycke twee jaar geleden in zijn tv- en filmconference Houdt Het Voor Bekeken. 'Plus, een West-Vlaams gezin is altijd talrijker omdat er een paar boerderijdieren de living binnenwandelen.'

