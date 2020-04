De mol is ontmaskerd: Alina - de jongste mol ooit - saboteerde al acht weken het spel én zorgde voor een historisch lage groepspot.

Na acht weken onthulde de seizoensfinale van 'De Mol' wie het spel al die tijd heeft gesaboteerd. Dat bleek de twintigjarige Alina Churikova te zijn. De studente logopedie wist de groep wekenlang om de tuin te leiden en bereikte de laagste groepspot in de geschiedenis van het Vier-programma: 'slechts' 22 835 euro.

Dat bedrag mocht mee naar huis met de vijfentwintigjarige Jolien Derck. De bankbediende mag zich kronen tot de winnaar van het spel. Al gaf ze toe dat ze tot net voor de finale heeft getwijfeld. Finalist Bart ging met lege handen naar huis, maar feliciteerde de twee twintigers met hun prestaties. Hij stemt zich tevreden dat hij alles van dichtbij mocht meemaken.

We hadden ergens al kunnen weten dat Alina de mol is. Ze ging meermaals de mist in: ze koos de verkeerde taart uit, herkende ondanks haar Russische afkomst de balalaika niet als Russisch snaarinstrument en wou met een verzwikte enkel toch lopen. Daarnaast verwezen ook enkele verborgen boodschappen naar Alina. Volgende week sluit het programma af met een laatste aflevering die toont hoe de mol het spel al die tijd naar haar hand heeft gezet.

