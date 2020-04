Zondagavond vindt de seizoensfinale van De Mol plaats en wordt de saboteur ontmaskerd. Een greep uit de (vergezochte maar daarom niet minder plausibele) theorieën.

In dit achtste seizoen van 'De Mol' trok presentator Gilles De Coster samen met de kandidaten naar Griekenland. Daar saboteert één van de kandidaten de boel en proberen negen anderen deze mol te ontmaskeren. Het Vier-programma hield meer dan een miljoen kijkers wekenlang in de ban met één simpele vraag: Wie is de mol?

Het antwoord wordt morgenavond onthuld in de finale. Al beweren de meest fervente 'mollenjagers' dat ze de identiteit van de mol al kennen, en daar hebben ze allerlei uiteenlopende verklaringen voor. Ze zijn trouwens niet alleen in hun zoektocht. Wieisdemol.be, de Mollengroep op Facebook en @demolfanpage op Instagram zijn samen goed voor bijna honderdduizend leden en volgers. Daar wisselen kijkers onderling tips uit - de een al wat geloofwaardiger dan de ander - in een poging om de mol vroegtijdig te ontmaskeren. Een greep uit de theorieën.Alina Alina is twintig en de jongste kandidaat van dit seizoen. Volgens sommigen is ze daarom te onervaren om de mol te zijn - de jongste mol tot nu toe was vierentwintig - maar anderen zien in Alina de perfecte saboteur. De studente logopedie viel al enkele keren op. Zo koos ze de verkeerde taart uit, wist ze ondanks haar Russische afkomst niet meteen dat een balalaika een Russisch snaarinstrument is en wou ze met een verzwikte enkel de loopproef voor haar rekening nemen. Volgens sommige mollenjagers zijn er nog andere aanwijzingen die deze theorie staven. Wanneer Alina en Laure in de tweede aflevering op weg waren om de bruidstaart op te pikken, passeerden ze een muur die met graffiti is beklad. Het gekrabbel leek op het eerst gezicht betekenisloos, maar wie goed keek, las 'Alina'. Wie vervolgens de Griekse letters onder de naam door de zoekmachine haalde, kwam terecht bij een lokale voetbalclub. Een ex-trainer van de club is de Belg Stéphane Demol.Aan het begin van iedere aflevering kregen we een afbeelding van het oude Griekenland te zien, van de Acropolis bijvoorbeeld. Uit die afbeeldingen zou het anagram 'Alina mol' af te leiden zijn. Bovendien startten de derde en zevende aflevering met een vrouwenstem die een mythe voorlas - die stem leek verdacht veel op die van Alina. Daarnaast speelde ze mee in een theaterstuk. Laat acteren nu net iets zijn waar de mol dient in uit te blinken. BartWie ervan uitgaat dat de mol in zijn opzet slaagt, hoeft niet ver te zoeken. Volgens de 'follow the money'-theorie is de kandidaat die het minste geld in het laatje brengt hoogstwaarschijnlijk ook de saboteur. Bart spaant de kroon en duikt zelfs in het rood. De 43-jarige advocaat liet heel wat geld uit de groepspot verdwijnen nog voor het spel goed en wel begon. In de eerste aflevering bood hij zonder schroom meer dan tienduizend euro voor een vrijstelling. Zo hoefde hij niet mee te doen aan de eliminatieproef en kon hij zonder probleem door naar de volgende aflevering. In die proef worden de deelnemers ondervraagd over de mol, wie het minst weet, valt af.De sympathie van zijn medekandidaten kreeg hij zo niet, maar schuldig voelde hij zich evenmin: Bart speelt om te winnen. Was dit een tactische zet van een berekende kandidaat of gewoonweg een excuus om open en bloot te mollen?Wat nog opvalt, is dat Bart zich voortdurend in de sleutelposities bevindt. Zo kan hij het spel goed beïnvloeden. Bart lijkt de rol van saboteur meermaals te vervullen. In aflevering drie leek hij bewust op de verkeerde vaas te mikken en wist hij niet meer welke gaten hij net ervoor gegraven had. Later fotografeerde hij een tak in plaats van Willy Sommers en bestelde hij in het restaurant zoveel mogelijk eten en drinken. Zo maakte hij het zijn medekandidaten een pak moeilijker: die zouden later hetzelfde aantal calorieën moeten verbranden tijdens het sporten. Ook de medekandidaten lijken Bart te verdenken. Tijdens de vuurwerkproef in aflevering vijf probeerde de groep te ontdekken wie van de kandidaten een rood eliminatiescherm te zien kreeg. Terwijl ze elkaar beurtelings verdachten, wees niemand Bart aan. Zonde om een vuurpijl te verspillen aan de mol, die sowieso geen rood scherm kan krijgen. Toch? JolienJolien was als eerste zeker van haar plek in de finale: de 25-jarige bankbediende stapte als enige van de trein met de vrijstelling. Al betekende dat toen ook meteen dat er geen geld in de pot terecht kwam. Dat was niet de eerste keer dat Jolien een opdracht, al dan niet bewust, deed mislukken. Ze speelde meermaals het volledige bedrag kwijt. De ene keer kreeg ze de auto niet in neutraal, de keer daarop liet ze zich misleiden in een rechtstreekse confrontatie met de mol-in-cape. Tenzij ze die zelf is en presentator Gilles De Coster voor de gelegenheid onder de mantel kroop.Wie aandachtig keek, zag Jolien tijdens de eliminaties regelmatig op dezelfde stoel zitten. In de rug van het meubel zitten drie gaten - bij de andere stoelen is dat niet het geval. De drie stippen zouden verwijzen naar het herkenningsteken voor slechtzienden én naar het zogenaamde 'dusteken', een symbool uit de logica dat voor 'is gelijk aan' staat. Een hint van de productie? Zoals Alina ontmaskerd zou kunnen worden door graffiti, kan graffiti ook naar Jolien verwijzen. In de aflevering van vorige week kwamen de drie finalisten samen in beeld. Op de muur op de achtergrond stond 'blue 1981'. In datzelfde jaartal brachten François Valéry en Sophie Marceau het lied 'Dream In Blue' uit. Daarin zingen ze 'c'est moi qui pose les questions', vrij vertaald 'ik stel de vragen'. Dat is toevallig de zin die in de eerste aflevering door de mol werd uitgesproken. In de laatste aflevering herhaalde Jolien exact diezelfde woorden toen ze vragen mocht stellen aan haar medekandidaten. Toeval of niet?Het lijkt soms vergezocht, maar Pieter zou twee jaar geleden verklapt hebben dat hij de mol was door met zijn ogen een boodschap in morsecode te knipperen. Mol Elisabet was op haar beurt vorig jaar te zien in elk dertiende shot. Dan is een Belgische ex-trainer met een verdachte achternaam nog niet zo'n gekke aanwijzing.