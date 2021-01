De lokale streamingdienst Streamz maakt z'n top tien best bekeken televisiereeksen bekend. De lijst bestaat uit verschillende internationale en Vlaamse titels, met op nummer één de VTM-reeks 'De Bende van Jan de Lichte'.

Vier maanden geleden werd de lokale streamingdienst gelanceerd. Streamz luidde zijn komst op veertien september in met elf series van eigen bodem, die in preview zouden gaan in het najaar van 2020 en in het voorjaar van 2021. Dat waren: de VTM-reeksen 'De Bende van Jan de Lichte' en 'Fair Trade', 'Baantjer', 'Cold Courage', Eén-reeksen 'Black-out' en 'Cheyenne & Lola', 'Dimitri Vegas & Like Mike', 'Niets Te Melden', VTM 2-reeks 'Free Love Paradise', Vier-reeks 'Mijn Slechtste Beste Vriendin' en jongerenreeks 'D5R'.

Top tien

In de lijst van de tien best bekeken reeksen vinden we een mix van internationale en Vlaamse series. In de top drie meest bekeken series prijken drie titels die tijdens de lancering aangekondigd werden: VTM-reeksen 'De Bende van Jan de Lichte', 'Fair Trade' en de Eén-reeks 'Black-out'. VTM-reeks en nieuwkomer 'Red Light' staat op nummer vijf, terwijl deze reeks nog maar sinds begin december te bekijken is op het platform. De vertrouwde FC De Kampioenen prijken op nummer negen in de lijst. De docureeks ' Dimitri Vegas & Like Mike' van Eric Goens verovert plek nummer acht en De Zonen van As krijgt de zesde plaats toebedeeld.

Maar ook internationale series doen het goed: de vierde plaats in de lijst is namelijk voor de HBO-thrillerserie 'The Undoing' met Nicole Kidman en Hugh Grant. Andere HBO-series in de top 10 zijn 'Industry', op de zevende plaats, en 'Euphoria', die de top tien mag afsluiten.

