Onze tv-recensente keek naar 'De ambassade', het nieuwe tv-programma op Vier. Maar erg spannend blijkt zo'n ambassade niet te zijn.

Belgische mannen die de liefde van hun leven als per toeval in Thailand ontmoeten en er liever nu dan later mee willen trouwen, hebben een attest 'Geen huwelijksbeletsel' nodig. In het consulaat van Bangkok moeten ze daarvoor bij Elie langs. Met de zakelijkheid van een man die in de wieg is gelegd om checklists af te vinken ondervraagt Elie de ene na de andere heer met huwelijksverlangens. Standaardvraag na standaardvraag overloopt hij of ze hun toekomstige partner langer dan gisterenavond kennen, of ze met haar enigszins kunnen communiceren en of er een bruidschat werd betaald. 'Natuurlijk', antwoordt Luc met de vrolijke goedgelovigheid waar mannen met een voorliefde voor Thaise vrouwen wel vaker last van hebben. Elie knikt en legt de ...