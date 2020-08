De HBO-serie Chernobyl is als grote winnaar uit de bus gekomen bij de uitreiking van de BAFTA's, de belangrijkste Britse televisieprijzen. De vijfdelige reeks kaapte prijzen weg in meerdere categorieën, waaronder die van beste miniserie. Door de coronacrisis werden de awards virtueel uitgereikt.

Zo werd Jared Harris beloond met een BAFTA voor Beste acteur voor zijn prestaties in Chernobyl. Ook regisseur en kostuumdesigner Johan Renck en Odile Dicks-Mireaux wisten een BAFTA in de wacht te slepen. Tot slot werd ook de montage en de muziek van de hitserie beloond met een prijs. De 84-jarige Glenda Jackson won dan weer een BAFTA voor Beste Actrice voor haar rol in Elisabeth is Missing, haar eerste tv-rol in 27 jaar. Will Sharpe ontving een award voor Beste mannelijke bijrol als Rodney in Giri/Haji. Noami Ackie kreeg de prijs voor Beste vrouwelijke bijrol. Zij speelt Bonnie in The End of the Fucking World. Strictly Come Dancing werd verkozen tot beste entertainmentprogramma. De beklijvende documentaire, Leaving Neverland, waarin Michael Jackson beschuldigd wordt van misbruik van twee minderjarigen, viel eveneens in de prijzen. Idris Elba kreeg dan weer een Special Award, een van de hoogste onderscheiden.