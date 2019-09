4 star star star star star

Callboys 2 trapt stevig af, maar na een paar afleveringen vol verknipte dialogen, pijnlijke gebeurtenissen en heerlijk hilarische seksscènes besluipt je toch het gevoel: is het geheel groter dan de delen?

Bomma is dood, gestorven in haar bad door een slecht werkende boiler. Jay (Rik Verheye) is dood, maar zijn genen zijn springlevend in die van zijn tweelingbroer Jeremy (opnieuw Rik Verheye), die zijn plaats bij de Callboys inneemt. Met haarextensies op cruciale plaatsen is nu eenmaal veel mogelijk. Verder zijn er vooral schulden, hokken de Callboys samen in een bungalow ergens in de zandstreek en worstelt Wes (Stef Aerts) met een knoert van een cokeverslaving. Nee, echt goed gaat het niet met de escortheren. En het betert er niet meteen op, al worden er wel goedbedoelde maar weinig succesvolle pogingen ondernomen.

