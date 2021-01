In de correctionele rechtbank van Mechelen vond donderdag de eerste zitting plaats van het proces ­tegen televisiemaker Bart De Pauw. De verdediging vroeg er inzage in verzegelde verklaringen van twee vermoedelijke slachtoffers van De Pauw, de actrices Maaike Cafmeyer en Liesa Naert.

Bart De Pauw werd naar de correctionele rechtbank verwezen voor belaging en stalking met elektronische communicatiemiddelen. De televisiemaker en presentator bracht begin november 2017 zelf naar buiten dat de VRT de samenwerking met hem had stopgezet na klachten over grensoverschrijdend gedrag door verschillende vrouwen met wie hij had samengewerkt.

De Pauw heeft sindsdien steeds volgehouden dat hij niets strafbaars deed en vroeg zelf om een proces. 'Ik ben blij dat het proces eindelijk kan beginnen,' zei De Pauw donderdag. 'Voor het eerst zal ik context kunnen geven bij al die aantijgingen. Ik zal mijn verantwoordelijkheid nemen als zou blijken dat ik ergens in de fout ben gegaan, maar ik zal mij tot het uiterste verweren waar er gelogen is of waar ik ten onrechte in een slecht daglicht ben gesteld.'

Vandaag zou op de eerste zittingsdag de agenda van het eigenlijke proces worden vastgelegd. Die beslissing werd uitgesteld: de rechtbank moet op vraag van de verdediging eerst oordelen over het al dan niet openen van enkele verzegelde documenten. Het gaat over de verklaringen die actrices Maaike Cafmeyer en Liesa Naert deden bij de preventieadviseur van de VRT.

'Wij wensen dat alles wat in het dossier zit aan ons bekend wordt gemaakt, zodat wij op basis van dat volledige dossier onze verdediging kunnen voeren', reageert meester Michael Verhaeghe, de advocaat van De Pauw.

De Kamer van Inbeschuldigingstelling besliste echter in mei 2019 al om die documenten niet openbaar te maken. De getuigenissen vallen immers onder het beroepsgeheim van de preventieadviseur. Volgens de burgerlijke partijen is het niet nodig dat hierover opnieuw geoordeeld moet worden.

Dertien vrouwen

Vorige week traden ­negen vrouwen die zich burgerlijke partij gesteld hebben in de zaak naar buiten, onder wie actrices Maaike Cafmeyer, Ella-June Henrard, Liesa Naert en Lize Feryn. Maar volgens De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg zijn er niet negen, maar dertien vrouwen relevant in dit dossier.

Vier van hen ­kozen ervoor om zich geen burgerlijke partij te stellen, maar het Openbaar Ministerie vond de elementen in het strafdossier toch ­bezwarend genoeg. Hun getuigenissen worden dus ook mee in ­rekening ­genomen tijdens de rechtszaak. ­Het gaat om vier ­onbekende vrouwen die bij producties van De Pauw achter de schermen werkten.

De beslissing over het al dan niet openen van de getuigenissen wordt op 11 februari verwacht, maar daartegen kan nog beroep aangetekend worden. De kans dat het proces nog voor de zomer zal doorgaan, wordt zo onbestaande.

Indien hij schuldig geacht wordt, riskeert De Pauw een maximumstraf van twee jaar cel. (Belga)

Bart De Pauw werd naar de correctionele rechtbank verwezen voor belaging en stalking met elektronische communicatiemiddelen. De televisiemaker en presentator bracht begin november 2017 zelf naar buiten dat de VRT de samenwerking met hem had stopgezet na klachten over grensoverschrijdend gedrag door verschillende vrouwen met wie hij had samengewerkt.De Pauw heeft sindsdien steeds volgehouden dat hij niets strafbaars deed en vroeg zelf om een proces. 'Ik ben blij dat het proces eindelijk kan beginnen,' zei De Pauw donderdag. 'Voor het eerst zal ik context kunnen geven bij al die aantijgingen. Ik zal mijn verantwoordelijkheid nemen als zou blijken dat ik ergens in de fout ben gegaan, maar ik zal mij tot het uiterste verweren waar er gelogen is of waar ik ten onrechte in een slecht daglicht ben gesteld.'Vandaag zou op de eerste zittingsdag de agenda van het eigenlijke proces worden vastgelegd. Die beslissing werd uitgesteld: de rechtbank moet op vraag van de verdediging eerst oordelen over het al dan niet openen van enkele verzegelde documenten. Het gaat over de verklaringen die actrices Maaike Cafmeyer en Liesa Naert deden bij de preventieadviseur van de VRT.'Wij wensen dat alles wat in het dossier zit aan ons bekend wordt gemaakt, zodat wij op basis van dat volledige dossier onze verdediging kunnen voeren', reageert meester Michael Verhaeghe, de advocaat van De Pauw.De Kamer van Inbeschuldigingstelling besliste echter in mei 2019 al om die documenten niet openbaar te maken. De getuigenissen vallen immers onder het beroepsgeheim van de preventieadviseur. Volgens de burgerlijke partijen is het niet nodig dat hierover opnieuw geoordeeld moet worden.Vorige week traden ­negen vrouwen die zich burgerlijke partij gesteld hebben in de zaak naar buiten, onder wie actrices Maaike Cafmeyer, Ella-June Henrard, Liesa Naert en Lize Feryn. Maar volgens De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg zijn er niet negen, maar dertien vrouwen relevant in dit dossier. Vier van hen ­kozen ervoor om zich geen burgerlijke partij te stellen, maar het Openbaar Ministerie vond de elementen in het strafdossier toch ­bezwarend genoeg. Hun getuigenissen worden dus ook mee in ­rekening ­genomen tijdens de rechtszaak. ­Het gaat om vier ­onbekende vrouwen die bij producties van De Pauw achter de schermen werkten.De beslissing over het al dan niet openen van de getuigenissen wordt op 11 februari verwacht, maar daartegen kan nog beroep aangetekend worden. De kans dat het proces nog voor de zomer zal doorgaan, wordt zo onbestaande. Indien hij schuldig geacht wordt, riskeert De Pauw een maximumstraf van twee jaar cel. (Belga)