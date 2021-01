De negen vrouwen die televisiemaker Bart De Pauw beschuldigen van grensoverschrijdend gedrag treden in een gezamenlijke mededeling naar buiten na een perslek. Het gaat onder meer om actrices Maaike Cafmeyer, Liesa Naert, Lize Feryn en Ella-June Henrard.

'Het enige dat wij willen, is dat het aanhoudende grensoverschrijdende gedrag stopt', stellen ze. Cafmeyer ('Het Geslacht De Pauw'), Naert ('Willy's en Marjetten' en 'Quiz me Quick') en Henrard ('It's Showtime') werkten samen met De Pauw, Feryn niet, maar zij kreeg uit het niets seksueel getinte berichten van hem vanaf 2014. De andere vrouwen zijn Cathérine Ongenae, die als kleedster en actrice voor 'Het Geslacht De Pauw' werkte, Dymphne Poppe, voormalig programmamaker bij het productiehuis van De Pauw Koeken Troef, Ellen Lloyd, kleedster bij het televisieprogramma 'Twee tot de zesde macht', Jenka Van de Voorde, voormalig stagiair en medewerker bij Koeken Troef en Helena De Craemer, voormalig stagiair bij het productiehuis.

De negen vrouwen hebben zich burgerlijke partij gesteld in de zaak tegen de tv-maker. Het proces start volgende week donderdag. In de gezamenlijke mededeling zeggen de vrouwen dat ze opgelucht zijn dat de rechtszaak 'eindelijk' van start gaat. 'En toch betreuren we dat dit alles via de gerechtelijke weg moet lopen. Het enige dat wij willen is dat het aanhoudende grensoverschrijdende gedrag stopt. Dat Bart De Pauw erkent dat hij ernstig in de fout ging, dat hij zich excuseert en zich in de toekomst niet meer aan dergelijk gedrag schuldig maakt', klinkt het.

Eerlijk en respectvol proces

'We hopen dat deze zaak op een eerlijke en respectvolle manier tot een goed einde wordt gebracht. Hopelijk kan het andere slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag sterken om aan de alarmbel te durven trekken.' De vrouwen zullen verder geen commentaar geven in de media en vragen journalisten om hun privacy en die van hun naasten te respecteren.

Ook het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen stelt zich burgerlijke partij in de zaak, omdat 'grensoverschrijdend gedrag op het werk een ernstige problematiek is in onze samenleving', verklaart adjunct-directrice Liesbet Stevens. 'Het is een problematiek waar mensen die ermee geconfronteerd worden meestal niet over durven spreken, omdat er schaamte mee gemoeid is, maar ook omdat het vaak gaat om een machtsverhouding. Er wordt nog te snel gedacht dat psychische intimidatie en grensoverschrijdend gedrag niet zo schadelijk is.' Ze wijst erop dat stalking strafbaar is en het langdurige, ernstige gevolgen kan hebben voor slachtoffers.

