2018 was wéér het jaar van Netflix, maar de concurrentie is klaar voor de strijd

Meer dan tachtig films en zevenhonderd tv-programma's, nieuw of in exclusieve licentie, liet Netflix in 2018 op de wereld los. De streamingmogol pompte in al die content maar liefst 13 miljard dollar. Wat de beurzen daarvan denken - de waarde van het Netflixaandeel daalt al een halfjaar - lijkt het bedrijf niet te raken. Het is een kwestie van maken, kopen en nog meer maken en kopen op de groei.

