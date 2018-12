De feiten

Op 5 januari plaatst Netflix zonder veel poespas een nieuwe serie online, The End of the F***ing World, die daarvoor op het Britse Channel 4 liep. De plot in het kort: de zeventienjarige James (Alex Lawther) denkt dat hij een psychopaat is en loopt samen metzijn grofgebekte klasgenootje Alyssa (Jessica Barden) van huis weg. Overal waar ze komen, laten ze een spoor van vernieling achter. De reeks is opvallend kort - de acht afleveringen schommelen elk rond de twintig minuten - en dus een aantrekkelijke hap in het overaanbod aan series.

