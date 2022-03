De beoordelingscommissie die zich buigt over de ingediende dossiers voor werkingssubsidies in de Vlaamse culturele sector heeft haar tussentijdse adviezen klaar voor de periode 2023-2027. Onder meer voor Toneelhuis en Troubleyn - het dansgezelschap van Jan Fabre - valt dat advies negatief uit. Troubleyn wil voorlopig geen commentaar kwijt, Toneelhuis reageert verrast.

Dat Troubleyn het moeilijk zou krijgen om nog opnieuw subsidies te ontvangen, stond eigenlijk in de sterren geschreven. Het losgebarsten schandaal rond spilfiguur Fabre, met de momenteel lopende rechtszaak rond vermeende feiten van pesterijen, geweld, seksueel ongewenst gedrag op de werkvloer en aanranding van de eerbaarheid, werpt een negatief licht op de hele organisatie. Troubleyn nam intussen wel al maatregelen zoals een integriteitsplan, maar mogelijk wordt dat onvoldoende geacht. Het advies was trouwens wel al klaar voor de start van het huidige proces.

Dat ook het Toneelhuis van artistiek leider en regisseur Guy Cassiers zou moeten vrezen voor het verlies van de werkingssubsidies is echter verrassend te noemen. 'Dit nieuws komt totaal onverwacht, onwaarschijnlijk en onbegrijpelijk', zegt algemeen directeur Maud Van de Velde. 'We beraden ons.'

Het kabinet van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA), bevoegd voor Cultuur, geeft voorlopig geen commentaar over de adviezen. De indieners van de dossiers krijgen nu in ieder geval nog de kans om te repliceren op de adviezen. Niet de beoordelingscommissie, maar wel de Vlaamse regering hakt uiteindelijk - voor de zomervakantie - de knoop door.

