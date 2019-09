'Bad Woman' van Julie Cafmeyer brengt het beste - en het slechtste - in de man naar boven

4 star star star star star

Els Van Steenberghe Els Van Steenberghe is theaterrecensent.

Julie Cafmeyer opent het Antwerpse jonge makers-festival Love At First Sight 2019 met een knal. Haar solo Bad Woman knettert, doet gieren, slikken én brengt het beste (en op de première het slechtste) in mannen naar boven.

© Helena Verheye

'En den dokter, die heeft u dan toch gebeft?', vroeg de galantste toeschouwer ooit aan Julie Cafmeyer tijdens de première van Bad Woman. Cafmeyer had net over een bezoek aan de gynaecoloog en een onderzoek van haar (gezonde) vagina verteld. De hele zaal - Cafmeyer inclusief - verstijfde.

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×