'Macbeth' van Opera Vlaanderen trekt op als een Lamborghini

4 star star star star star

Els Van Steenberghe Els Van Steenberghe is theaterrecensent.

'Going out with a bang', zo sluit Opera Vlaanderen het seizoen af dankzij een strakke versie van Giuseppe Verdi's Macbeth, in een nachtzwart decor dat prachtig zou passen in een skatepark.

© Annemie Augustijns

'Verdorie, ik ben mijn skateboard vergeten', zou zomaar de eerste gedachte kunnen zijn wanneer je Opera Antwerpen betreedt waar deze Macbeth, in een regie van Michael Thalheimer, speelt. Decorontwerper Hendrik Ahr ontwierp een immense, zwarte skateramp-achtige constructie met drie opstaande zijden. Wie dat wil, kan in het decor ook een gigantische badkuip (met drie zijden) zien die het hele podium beslaat.

