In 'All Inclusive' van Julian Hetzel geeft de schoonheid van oorlogsgeweld een stomp in de maag

Julian Hetzel presenteert opnieuw een politiek geladen performance op het snijvlak van theater en beeldende kunst. Hij heeft iedereen in het vizier: de kunstwereld, het publiek, maar even goed de theatermaker zelf. Hoe ver kunnen we gaan in de esthetisering en kapitalisatie van geweld?