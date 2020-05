De Franse acteur en humorist Guy Bedos is op 85-jarige leeftijd overleden.

Dat heeft zijn zoon, regisseur en acteur Nicolas Bedos, via sociale media gemeld.

'Hij was mooi, hij was grappig, hij was vrij en moedig. Hoe fier ik ben jou als pa te hebben gehad. Omhels Pierre Desproges en Jean-Loup Dabadie voor mij, aangezien jullie alledrie in de hemel zijn', zo schreef Nicolas op Instagram en Twitter.

Guy Bedos werd vooral bekend met one man shows, waarin politieke satire en linkse kritiek op de samenleving vaak structurele elementen waren.

Hij acteerde in films als 'Nous irons tous au Paradis' en 'Un éléphant ça trompe énormément'.

Dat heeft zijn zoon, regisseur en acteur Nicolas Bedos, via sociale media gemeld.'Hij was mooi, hij was grappig, hij was vrij en moedig. Hoe fier ik ben jou als pa te hebben gehad. Omhels Pierre Desproges en Jean-Loup Dabadie voor mij, aangezien jullie alledrie in de hemel zijn', zo schreef Nicolas op Instagram en Twitter.Guy Bedos werd vooral bekend met one man shows, waarin politieke satire en linkse kritiek op de samenleving vaak structurele elementen waren. Hij acteerde in films als 'Nous irons tous au Paradis' en 'Un éléphant ça trompe énormément'.