'Hoge Weg' van MartHa!tentatief is geen hoogvlieger

Een klein podium op het podium, een plantenbak en één personage in het centrum, vertolkt door Evelien Bosmans, dat mensen wil overtuigen om een enquête te ondertekenen voor de aanleg van 'Park Spoor Oost'. Dat is Hoge Weg in een notendop, een coproductie van Toneelhuis en MartHa!tentatief en een 'typische' creatie van auteur en regisseur Bart Van Nuffelen. Samen met Johan Petit - met wie hij het MartHa!tentatief leidt - beschouwt hij het als zijn missie om de stem van de stad ten volle op de planken te laten klinken.

