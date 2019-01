Henk Rijckaert brengt kolder uit de koterij in 'Maker'

'Hon-derd-vijf-tig eu-ro?!' Henk Rijckaert spuwt het bedrag uit alsof hij het de dag ervoor nog heeft opgehoest in de elektronicazaak die zijn koffiemachine repareerde. En toch is dat wat we allemaal doen met onze kapotte huisraad: in het beste geval door een ander laten herstellen - die twee jaar garantie bleek een verre droom - en in het slechtste geval weggooien.

...