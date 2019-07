Regisseur-acteur Gorges Ocloo in 16 korte antwoorden.

Welke poster hing er prominent op jouw puberkamer?

Bob Marley.

Wat is jouw meest onhebbelijke eigenschap?

Volgens mijn vriendin ben ik te streng voor mezelf en anderen. Waardoor ik zeer hard en koud kan overkomen op mensen die me niet goed kennen.

Wat wilde je als kind worden?

Soldaat. Of iets in de kunst.

Wat is jouw vroegste herinnering?

Iets met een slang, denk ik. Er moet ooit iets gebeurd zijn, want ik ben doodsbenauwd van slangen.

Ik kom tot rust door te wandelen. En met bomen te praten.

Wanneer heb je voor het laatst gehuild?

Op mijn verjaardag.

Wat is het beste advies dat jouw ouders je ooit hebben gegeven?

'Be humble, be curious and just work.'

Welke levensles wil je zelf doorgeven aan de volgende generatie?

Be humble, be curious, just work en niet te veel zagen.

Hoe kom je tot rust?

Door te wandelen. En met bomen te praten.

Wiens job zou je weleens voor één dag willen overnemen?

Laat ons meteen hoog mikken en voor God gaan. Geen betere regisseur dan God, hè. Als hij tenminste bestaat.

Van welke gewoonte wil je zo snel mogelijk af?

Niks. Al mijn negatieve kanten heb ik ondertussen gewoon omarmd.

Op wie ben je, al dan niet gezond, jaloers?

Mijn vriendin. Omdat ze zo foutloos kan schrijven, terwijl ik door mijn dyslexie geen zin kan neerpennen zonder twintig fouten erin. Ik maak er wel een punt van om op zijn minst geen dt-fouten te maken.

Wat is jouw dierbaarste bezit?

Ik heb niks met materiële dingen. Mijn zijn is mijn dierbaarste bezit.

Al mijn negatieve kanten heb ik ondertussen gewoon omarmd.

En wat is het domste dat je ooit gekocht hebt?

Ik koop weinig dingen, dus ook weinig domme dingen. Binnen zonder bellen, een boek van Vlaams Belanger Philip Claeys misschien? Hij gaf dat gratis weg via zijn website, dus heb ik maar eentje aangevraagd. Als iedereen met een kleurtje dat had gedaan, was hij een klein fortuin kwijt geweest.

Welke song/film/kunstwerk vat je het beste samen? (En waarom?)

The Poet and the Pendulum van Nightwish. Een trip van veertien minuten langs gothic metal, jazz en pop die energiek alle kanten uitschiet? Klinkt wel als mij, ja.

Met welk obscuur weetje pak je graag uit?

Ik onthoud geen trivia. Maar hier is een weetje over mij: ik ken Grace Jones. Is dat iets? Ik ben bevriend met haar knettergaye tweelingbroer Chris.

Welke stommiteit schiet jaren later, zo rond drie uur 's nachts, nog wel eens door je hoofd?

Alle botten die ik gebroken heb toen ik vroeger parkour deed? Of nee, die keer dat ik zonder opwarming aan mijn atletiektraining begon. Heel dom bij een West-Afrikaan met korte spieren. Ik was Vlaams jeugdkampioen op de 60 meter, maar die avond scheurde ik mijn hamstring en dat is nooit meer goed gekomen. Dom. Anders had Usain Bolt nog een lastige aan mij gehad.