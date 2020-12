Operahuis De Munt heeft woensdag tijdens een online persconferentie de gewijzigde programmering voor de tweede helft van het seizoen 2020-2021 bekendgemaakt. Algemeen en artistiek directeur Peter de Caluwe hoopt vanaf februari 2021 opnieuw publiek te ontvangen.

Hoe de epidemiologische situatie er binnen twee maanden uitziet, is koffiedik kijken. Maar vanaf februari focust De Munt op het oeuvre van Wolfgang Amadeus Mozart. Onder leiding van muziekdirecteur Alain Altinoglu stelt het Brusselse operahuis het concert Mozart Akademie voor. Ook staat er een semiscenische versie van Der Schauspieldirektor op het programma, waarvoor de drie Brusselse schouwburgdirecteuren Michael De Kock, Fabrice Murgia en Peter de Caluwe een hedendaagse adaptatie maken.

'We hebben het voordeel om al in januari op te starten, maar nog geen voorstellingen te tonen. We schatten in dat dat nog niet verantwoord is. De repetities zullen dan wel al beginnen', vertelt De Caluwe. 'Tot eind maart kunnen we ook rekenen op de tax shelter om eventueel geplande producties online te tonen.'

De Munt is erin geslaagd om alle recitals die gepland waren te behouden en dus de samenwerking met verschillende productieteams en zangers verder te zetten. Al is er daarbij wel geschoven en geschaafd aan sommige projecten.

Na de focus op Mozart komt de schijnwerper op Benjamin Britten te staan, met de voorziene kameropera The Turn of the Screw. Het seizoen wordt vervolledigd met een focus op Italiaanse muziek.

Voor de kinderen is er een bijzonder project met de familieopera Een lied voor de maan. De jonge componiste Mathilde Wantenaar baseerde zich hiervoor op het gelijknamige dierenverhaal van Toon Tellegen. (Belga)

