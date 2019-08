Youtuber UnaGize: 'Wie echt wil scoren op YouTube, moet alles opgeven, ja. Ook school'

Kristof Dalle Journalist

Op zijn achttiende kapte hij met school, trok hij het huis uit en ging hij met drie andere youtubers samenhokken in Scherpenheuvel. Vandaag is hij het tweede grootste YouTubegezicht van Vlaanderen. Rayan 'UnaGize' Aghassaiy over de ondergang, de verkleutering en de frottende vrouwen van YouTube.

© Marie Dhaese & Flor Maesen

'UnaGize, een Friends-referentie? Nee nee, dat is de kat van een vriend waar ik -ze achteraan heb gegooid. En ik denk dat het ook een soort sushi is?'

...

