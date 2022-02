Aan het Clive Davis Institute van de New York University staan muziekstudenten nu in de rij voor een vak over popster Taylor Swift. Wat kunnen de toekomstige artiesten van haar leren?

De bedenker van het vak is Brittany Spanos, schrijfster bij Rolling Stone en superfan van Taylor Swift. Zij onderwijst dit semester een twintigtal studenten over Swifts carrière met als doel hen kennis over muziekpolitiek, media-aandacht en poperfgoed bij te brengen, alsook appreciatie voor de zangeres te creëren. Hieronder vijf lessen waar Taylor Swift zelf in uitblinkt.

...

De bedenker van het vak is Brittany Spanos, schrijfster bij Rolling Stone en superfan van Taylor Swift. Zij onderwijst dit semester een twintigtal studenten over Swifts carrière met als doel hen kennis over muziekpolitiek, media-aandacht en poperfgoed bij te brengen, alsook appreciatie voor de zangeres te creëren. Hieronder vijf lessen waar Taylor Swift zelf in uitblinkt. Wie koos voor een opleiding in songwriting, zit in Spanos' vak op de juiste plek. Dat Taylor Swift het voorbeeld bij uitstek is van goede songwriting is geen nieuws. Ondanks de recente bewering van Damon Albarn, schrijft de zangeres al sinds het prille begin van haar carrière elk nummer zelf en viel daar meermaals voor in de prijzen. Tot nu toe won ze maar liefst 8 awards specifiek voor haar schrijfkunsten van onder andere Apple Music en BMI Pop Awards. De zangeres staat ervoor bekend om met haar zelfgeschreven teksten een gedetailleerd beeld te schilderen van het verhaal dat ze wil vertellen. In 2020, in het heetst van de coronapandemie, verraste Taylor ons met een staaltje van haar beste songwriting. In het album Folklore creëert ze met haar verhalen een mengeling van realiteit en fantasie, zoals dat in folk de gewoonte is. Ook maakt ze indruk met de liefdesdriehoek die Taylor met de nummers cardigan, august en betty creëert. In die nummers vertelt ze het verhaal van een koppel en een maîtresse vanuit de drie perspectieven uit de driehoeksverhouding. 'And when I felt like it I was an old cardigan, under someone's bed, you put me on and said I was your favorite', klink het in cardigan, de versie van het meisje uit het koppel. Folklore won onder meer de Grammy voor Album van het jaar.Swift is niet enkel op muzikaal vlak een superster, ook als ondernemer kunnen studenten nog iets van haar leren. Taylor Swift zette ondertussen enkele financieel interessante stappen die verder gaan dan muziek, waardoor u haar gerust een creatief ondernemer mag noemen. Zo trademarkte ze 48 teksten en titels zoals 'Party like it's 1989' en 'This sick beat' en verdiende ze al meer dan 33 miljoen dollar via endorsements, samenwerkingen met andere bedrijven. Verder bezit de zangeres 86 miljoen dollar aan vastgoed en zijn ook haar sociale media echte geldfabrieken. Haar meest opvallende zet als ondernemer is het kopen van de domeinnamen taylorswift.porn en taylorswift.adult. Niet om een pornonetwerk te beginnen, maar juist om tegen te gaan dat trolls, internetgebruikers die mensen willen schaden, de domeinnaam kopen. Van de onaangekondigde release van Folklore tot haar welbedachte uitspraken op tv, Taylor weet telkens opnieuw de aandacht van de pers te trekken. Een voorbeeld van zo'n, al dan niet voorbedachte, stunt is het gevecht tussen Swift en Apple. Het merk kondigde aan dat het tijdens de testfase van het streamingplatform Apple Music artiesten nog niet zou betalen en daar had Taylor Swift wel wat op te zeggen. Ze zorgde ervoor dat artiesten wél hun eerlijke deel van de opbrengst kregen en veroverde zo een heldenpositie in de muziekwereld. Maar de meeste aandacht krijgt ze via haar langdurige spel van verborgen boodschappen en hints, of paaseitjes zoals ze die zelf noemt. Taylor verwerkt al jaar en dag onderliggende boodschappen in haar sociale media en muziek om een aankomende gebeurtenis te teasen bij haar Swifties, de fans van Taylor. Zo liet ze in haar videoclip van Ready for it via graffitti op de muren weten dat ze een relatie had met Joe Alwyn en kondigde ze heel subtiel op sociale media een samenwerking met Phoebe Bridgers aan. Tabloids, Youtube en de Hollywoodpers gaan telkens uit hun dak wanneer Swift weer eens een hint dropt. Dat levert haar logischerwijs een hoop extra views, streams en nieuwe nieuwsgierige luisteraars op.Met liefdesliedjes, een gitaar en twee vlechten stapte Taylor als jong meisje de muziekwereld in. Tegen al uw verwachtingen in spaarden haar collega's en publiek de toen opkomende ster allesbehalve. Zo bespreekt ze in haar Netflixdocumentaire Miss Americana bijvoorbeeld hoe ze nog steeds van fans en collega's bakken kritiek krijgt op haar veranderende lichaam en haar uiterlijk. Ook ontstond er een vete tussen Swift en rapper Kanye West. Hij vernederde de zangeres toen ze op 19-jarige leeftijd haar eerste VMA, Video Music Award, kreeg door te zeggen dat Beyoncé die prijs meer verdiende. De toen verbijsterde Taylor Swift ontwikkelde over de jaren heen tegen de kritiek die ze krijgt. Damon Albarn bijvoorbeeld, die recentelijk beweerde dat Swift haar nummers niet zelf schrijft, zet ze op zijn plek met haar tweet '(...) Ik schrijf al mijn nummers zelf. Je bewering is volledig fout en zo kwetsend (...)', aangevuld door: 'PS ik heb deze tweet volledig zelf geschreven, mocht je je dat afvragen'. Hoe ze als jonge vrouw negatieve reacties relativeert, komt uitgebreid aan bod in de lessen op NYU. Een deel van het Taylor Swift-vak bekommert zich om copyright, of auteursrechten. Ook voor dit onderwerp is Taylors ervaring een goede les voor toekomstige artiesten. Toen Taylor in 2019 haar label Big Machine Records verliet, waar ze haar eerste zes albums opnam, kwam het merendeel van haar muziek in handen van Scooter Braun, talentmanager. Hij verkocht op zijn beurt de auteursrechten van die albums. Taylor Swift was dus geen baas meer over haar eigen muziek en spande hiervoor meerdere rechtszaken tegen Braun. Uiteindelijk zat er niets anders op dan haar muziek opnieuw op te nemen. Enkele maanden geleden deelde Taylor een heropgenomen versie van haar album Red, dat nu Red-Taylors version heet.